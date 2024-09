Matteo gigante fragile Fermato dagli addominali Berrettini lascia Tokyo Sinner occhio a Safiullin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) C’è un ragazzo che convive col dolore e dal 2021 ancora non trova pace.fa di nuovo conti con gli, gli stessi muscoli che nel 2021 lo costrinsero al ritiro dalle Atp Finals, quella "la sera più brutta" della carriera. La fine della sua stagione più bella di sempre, l’inizio di un lungo calvario costellato di infortuni. Brillava in Giappone (fino a poche ore fa) dopo aver trascinato l’ItalDavis a Bologna: battuto in due comodi set l’olandese Van De Zanschulp al primo turno, supera il primo parziale con il francese Fils e poi si ferma. Il dolore, ancora una volta: i trattamenti del fisioterapista sul campo nulla possono.