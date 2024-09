Maria Campai il 17enne confessa l’omicidio | Volevo sapere cosa si prova a uccidere

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 28 settembre 2024), ilhato: «si» «si»: sono queste le parole delche hatodi, la donna di 42 anni, il cui cadavere è stato ritrovato in un giardino di una villetta abbandonata. L’ha uccisa nel garage di casa a Viadana (Mantova). Lui l’ha contattata in una chat di incontri e l’avrebbe uccisa a mani nude facendo prima delle ricerche sul web su come fare a ucciderla. L’ha colpita prima due-tre volte al volto con pugni per stordirla, poi l’ha strangolata. Nel box i carabinieri hanno trovato tracce di sangue. leggi anche–>, il macabro dettaglio: ilfermato è un ammiratore di Turetta É stato il giovane assassino a far ritrovare il corpo senza vita della donna che aveva abbandonato nel giardino.