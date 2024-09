Maggie Smith dagli Oscar a Harry Potter

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Un volto e una voce unici, irripetibili e inconfondibili nelle sue capacità di espressione: una leggenda del teatro britannico e del cinema mondiale. Il Regno Unito e moltitudini di spettatori sparsi per il pianeta dicono addio a, attrice iconica, protagonista d’interpretazioni memorabili in più di 70 anni sulle scene, morta 89enne in un ospedale di Londra. "È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame", ha scritto la famiglia nel rendere pubblica la notizia, ricordando il titolo di “dame“, frutto della decorazione a cavaliere dell’ordine dell’Impero britannico concessole a suo tempo dalla regina Elisabetta II.