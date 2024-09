Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi spiegano perché si sposeranno il 30 novembre e rivelano la particolare località scelta per le nozze

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 28 settembre 2024)sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5.è legata da cinque anni all’ex tronista, che l’haal termine del suo percorso a Uomini e Donne. Nel 2022 è diventata mamma di Maria Vittoria e il prossimo 3oconvolerà acon, come ha ribadito nello studio di Silvia Toffanin. “La data sarà il 30. Ci sposiamo!“, ha esordito, poiha aggiunto: Devo ancora realizzare. Lei forse ha già realizzato un pochino più di meha già fatto la prova dell’abito e io sono invece ancora in alto mareAbbiamo scelto la location, abbiamo scelto la chiesa e tutto quanto. Devo dire la verità, l’80% delle cose le sta scegliendo lei. Ci sposeremo a Nola, Napoli.