LIVE Sinner-Safiullin 2-4 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | la WADA fa appello e chiede 1-2 anni di squalifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Altra prima al centro da destra, risposta che prende il nastro e non passa. 40-40 Prima vincente. 40-A Doppio fallo (2°). 40-40 Ace (3°). 30-40 Prima vincente. 15-40 Cerca la riga con il cross di rovescio, sbaglia anche questo. Palle break. 15-30 Spreca anche un ottimo slice mettendo largo un’entrata di dritto il russo. 15-15 Gran servizio e clamoroso errore di dritto di. 15-0 Prima vincente. 2-4 Mamma mia, ennesimo gratuito del game e di rovescio nel match. Altro break per il russo. 30-40 Orribile conclusione di volo dell’azzurro, dopo lo splendido attacco di rovescio in controtempo. Palla break. 30-30 Era stato bravoa ricacciare indietro il russo, ma poi ha sbagliato l’entrata di dritto. 30-15 Servizio e dritto da vicino. 15-15 Sbaglia di dritto su palla bassa