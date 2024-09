LIVE Ciclismo femminile Mondiali 2024 in DIRETTA | aumenta l’andatura a 60 km dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:30 Plotone che transita sulla linea deldi Zurigo. Due giri al termine per un totale di poco più di 53 km. 15:27 55 km all’arrivo. Pioggia che finalmente cala leggermente nell’intensità. Momento di calma apparente in seno al gruppo, con diverse atlete che si recano alle rispettive ammiraglie. 15:24 Corsa che si dirige verso il lungolago di Zurigo, tratto di strada che porterà al nuovo passaggio sotto ildell’omonima città. 15:21 Terminata la discesa maggiormente insidiosa. Strada che continua a presentare pendenze in negativo, ma la sede è nettamente più ampia rispetto ai km precedenti. Ricordiamo che la pioggia continua ad insistere sul percorso elvetico. 15:18 Problemi per Erica Magnaldi, che si ferma a bordo strada e vede andar via il gruppo ad andatura elevata. L’Italia perde una pedina davvero importante.