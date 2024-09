La Panda dello scudetto | quello che ha fatto Spalletti commuove tutta Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 28 settembre 2024) Lucianoha dimostrato ancora una volta tutto il suo cuore e la vicinanza alla città di, gesto meraviglioso per i bambini dell’ospedale Santobono. Ilha finalmente voltato pagina. Dopo la disastrosa stagione passata, culminata con il decimo posto in classifica a seguito di ben tre cambi in panchina. Nessuno tra i vari Garcia, Mazzarri e Calzona è riuscito anche solo lontanamente ad avvicinarsi alla squadra spettacolare che pochi mesi prima aveva stravinto locon Lucianoin panchina. L’avvento di Antonio Conte ha portato una nuova aria, in città si respira nuovamente ottimismo e la squadra partenopea è tornata a lottare per il vertice della classifica. Resterà comunque indelebile il ricordo del, che aveva incantato l’Italia intera e pure l’Europa.