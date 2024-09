La morte annunciata di Nasrallah e dei fondamentalisti L’analisi di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 28 settembre 2024) È morto sotto le bombe, come le migliaia di vittime degli innumerevoli attentati che aveva personalmente ordinato Hassan, il sessantaquattrenne leader delle milizie libanesi degli Hezbollah, braccio operativo grondante di sangue assieme a Hamas, del regime islamico dell’Iran. Pianificato nei dettagli e portato a termine con micidiali ordigni in grado di penetrare a grandi profondità nei bunker corazzati sotterranei e sprigionare un’onda esplosiva che scatena temperature termiche superiori a quelle necessarie per la fusione dell’acciaio, il blitz dell’intelligence israeliana ha sorpresonei bunker segreti ritenuti invulnerabili scavati nelle viscere del sottosuolo del quartier generale Hezbollah alla periferia di Beirut e non ha lasciato scampo alla guida suprema delle milizie filo iraniane.