Johnny Depp torna nei panni di Jack Sparrow per una sorpresa speciale | il suo gesto commuove i fan

(Di sabato 28 settembre 2024)cuore d’oro. Splendida lache l’attore, neidel suo iconico personaggio, ha preparato per i bambini malati di un ospedale in Spagna. La star de I Pirati dei Caraibi, infatti, ha trascorso qualche ora al reparto pediatrico e oncologico dell’Ospedale Universitario di Donostia, pochi giorni dopo la sua partecipazione al Festival del Cinema di San Sebastian, dove ha presentato il suo ultimo film, Modi. “Da parte di tutto lo staff dell’Ospedale Universitario di Donostia, vorremmo esprimere la nostra infinita gratitudine aper il suo tempo, il suo sostegno e la sua energia“, si legge nel post condiviso dall’0spedale. Non è la prima volta che la star di Hollywood torne neididopo l’ultimo film della saga.