Israele decapita Hezbollah cosa succede adesso E scende in campo l' Iran

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Era attesa ma è arrivata a quasi 24 ore di distanza la conferma da parte didell'uccisione del suo leader Hassan Nasrallah in un attacco aereo israeliano lanciato venerdì nel quartiere Dahieh nel sud di Beirut, cuore del partito sciita libanese. "Il maestro della resistenza si è mosso al fianco del suo Signore come un grande martire", ha fatto sapere il gruppo libanese tramite la propria emittente di rappresentanza al-Manar. L'assassinio di Nasrallah, guida didal 1992, non fermerà i combattimenti "a sostegno di Gaza e della Palestina e in difesa del Libano", ha assicurato il gruppo, che ha raccolto messaggi di condoglianze e di supporto dagli Houthi.