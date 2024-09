‘Il clima è sempre cambiato’ scrivono | proprio per questo c’è da preoccuparsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Ha fatto un certo rumore sulla stampa italiana la pubblicazione sulla rivista Nature di un articolo sulle passate temperature terrestri da parte del gruppo di Emily Judd, dell’Università dell’Arizona. Senza fare nomi, diciamo che molti commentatori non hanno dimostrato una gran competenza in materia divale specialmente per la rumorosa banda di quelli che si impegnano in elucubrazioni su cose come gli elefanti di Annibale e i sentieri medievali sulle Alpi, arrivando poi trionfanti alla conclusione che “ilcambiato”. Come se l’avessero scoperto loro e non fosse invece noto intologia da parecchi decenni. In aggiunta, i giornali hanno fatto la loro parte per creare un po’ di confusione, come nel caso dell’articolo di Elena Dusi su Repubblica, ottimo come testo ma rovinato dal titolo che parla della “scoperta che l’uomo si è evoluto in un’era fredda.