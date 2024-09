Il Circolo Pd abbassa la saracinesca | Chiudiamo per esasperazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Montelupo Fiorentino, 28 settembre 2024 – L’unicodel Pd con il bar aperto in orario serale, a servizio del centro del paese, è costretto a chiudere anticipatamente. Un presidio civico chelaalle 20 e non a mezzanotte come d’abitudine per un solo motivo: l’. Ci vuole un segnale forte, ed eccolo riassunto in un avviso affisso all’esterno dei locali della casa del popolo di via Rovai. “In seguito al susseguirsi di episodi violenti, danneggiamenti, intimidazioni, minacce di varia natura più volte denunciate, il consiglio riunito ha deciso per una chiusura anticipata alle 20. Tale sofferta decisione è dipesa da ripetute situazioni che da soli non riusciamo a risolvere se non ricorrendo alla chiusura che va a tutela dei nostri soci e dipendenti”.