Il 7 ottobre non è successo niente Evviva Hezbollah! | a Milano sfilano i ‘democratici’ pro Pal

(Di sabato 28 settembre 2024) Il copione non cambia, come ogni sabato. Bandiere di Israele al rogo, slogan contro la Nato criminale, inni a favore di Hamas ed, insulti al governo Meloni “amico dei sionisti”. È iniziato con un minuto di silenzio per il leader diHassan Nasrallah, ucciso in Libano, il corteo pro Pal apromosso dalla solita rete di centri sociali, anarchici, antagonisti e no global. Al grido di “Palestina libera”, i manifestanti, circa 300 persone, si sono incamminati da piazzale Loreto, lungo via Padova. Presente come testimonial d’eccezione anche chef Rubio, già attivista conclamato e protagonista di gesti di istigazione all’odio razziale e minacce alla premier Meloni. Ail corteo pro Pal che inneggia a“La Nato è un’alleanza criminale”. Così uno dei manifestanti presenti al corteo rosso.