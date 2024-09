I terreni delle golene salvagente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Serio preoccupa. Per la terza volta nel mese il grande fiume lambisce le sponde e in alcuni tratti esonda, andando a riempire le terre golenali che stanno da Sergnano fino a Montodine. E anche ieri la Polizia locale ha dovuto chiudere gli accessi alle sponde del fiume per evitare che qualcuno vada troppo vicino. La piena è cominciata la notte passata, causataabbondanti piogge cadute a monte. Le acque del fiume si sono rapidamente ingrossate e hanno invaso igolenali di Sergnano. In poco tempo in territorio di Casale Cremasco una grande montagna di ghiaia, ammassata nei pressi del ponte che mette in comunicazione Casale Cremasco e Sergnano, è stata spazzata via e portata a valle. A Crema la piena è stata controllata a vista dagli uomini della Protezione civile, mentre i vigili del fuoco non hanno avuto alcuna chiamata di emergenza.