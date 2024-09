Griglia di partenza MotoGP GP Indonesia 2024 | Bagnaia in seconda fila Martin fa sua la pole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Sono andate in archivio le qualifiche del GP d’, quindicesimo appuntamento del Mondialedi. Sul circuito di Mandalika i centauri hanno spinto al limite in cerca della miglior performance possibile, che potesse garantire loro una posizione privilegiata indisia per la Sprint Race (ore 09.00 italiane) di oggi che per il GP di domani. C’era da capire se Francescofosse riuscito a risolvere i propri problemi con la Ducati GP24 emersi ieri. Pecco ha faticato tanto a trovare il feeling con la sua moto, in particolare nell’affrontare le curve a destra. Aveva iniziato il lavoro con delle mappe settate sui riferimenti del 2023, ma la pista con più grip ha costretto i tecnici a intervenire. Un continuo inseguire il set-up che l’ha portato, nel momento del time-attack, ad avere sensazioni migliori.