Festa dei nonni | perché si festeggia il 2 ottobre e 5 idee per celebrarli

(Di sabato 28 settembre 2024) Ladeiè una ricorrenza speciale che viene celebrata il 2di ogni anno. Il nostro non è l’unico Paese are questa giornata, che vuole rendere omaggio al ruolo deicome punti di riferimento nella crescita e nello sviluppo dei nipoti, ma anche come custodi di memoria, tradizioni e saggezza. Scopriamo insieme come nasce, e come onorarla. Storia e origini delladeiLadeiè stata istituita per la prima volta negli Stati Uniti nel 1978, durante la presidenza di Jimmy Carter, grazie a Marian McQuade, madre di quindici figli e nonna di ben 40 nipoti, che propose di dedicare una giornata nazionale ai. La sua idea nacque dal desiderio di sensibilizzare la società sull’importanza degli anziani e sul contributo che essi danno alla famiglia e alla comunità.