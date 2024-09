Droga nascosta in cassetta postale arrestato nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla vista dei carabinieri prova a dileguarsi ma viene raggiunto e perquisito, fino a trovare. È accaduto a Casavatore, dove i militari de dell’Arma della locale stazione hanno bloccato con l’accusa dia fini di spaccio un 43enne incensurato. Lungo corso Europa i carabinieri hanno notato un uomo all’ingresso di un palazzo al civico 143 che alla loro vista ha provato a fuggire. A quel punto i militari sono entrati nella corte del palazzo, trovando nell’androne il 43enne. L’uomo non è stato in grado di fornire giustificazioni sulla sua presenza. Scattata la perquisizione: l’uomo è stato trovato in possesso della somma contante di 345 euro, di due smartphone e di una chiave.