Davvero non capite perché le nuove generazioni hanno smesso di bere vino? Ve lo spiego io Parla un giovane wine lover pentito

(Di sabato 28 settembre 2024) Ali giovani dicono “no, grazie”. Un fenomeno inarrestabile di cui non è sempre facile capire i motivi. A rivelarli ci pensa Nate Westfall, blogger statunitense di 34 anni ed ex consumatore di, che su Medium spiegaha voltato le spalle al settore, pur continuando a frequentarlo per lavoro. «Mentre la gran parte del nostro settore ha partecipato ai panel, alle conferenze, ha seguito corsi di webinar e ha discusso all'infinito sulstiamo perdendo quote di mercato tra i giovani; io ho sempre conosciuto le cause profonde» scrive Westfall, che ne ha individuato quattro in particolare: prezzo troppo alto, assenza di un marketing pensato per i giovani, atteggiamento poco accogliente nei confronti di neofiti e un'industria che fa orecchie da mercante.