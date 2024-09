Ballando con le stelle 2024 | i ballerini maestri della nuova edizione Ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 28 settembre 2024)con le: i, ballerine, cast, coppie.chiQuali) dicon le? Tra i19esimadello show condotto da Milly Carlucci, troviamo diversi volti noti e qualche new entry. A loro il compito di portare i rispettivi concorrenti vipcoppia a esibirsi nelle varie prove di ballo con cui si sfideranno ogni sabato sera nel programma di Rai 1. Tornano in pista: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Pasquale La Rocca, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Luca Favilla e Angelo Madonia. I nuovi, invece,: Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli, Carlo Aloia e Sophia Berto. Non scenderanno quest’anno in pista invece Moreno Porcu, Samuel Peron e Lucrezia Lando, mentre Simone Casula accompagnerà i ‘per una notte’.