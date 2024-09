Amici 24 chi è Luk3 | età nome vero di dov’è fratelli fidanzata Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 28 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 28 Settembre 2024 12:31 pm by Redazioneè uno degli allievi di24, della categoria cantanti. Con il suod’arte si è presentato nel talent show per far conoscere a più persone la sua musica e il suo talento. Ma il giovane cantante ha già un certo seguito. Infatti, stiamo parlando di un volto famoso di TikTok. Tramite il social network, è riuscito a raggiungere già diversi fan e, iniziando questo percorso televisivo in uno dei programmi più amati della TV italiana, la popolarità aumenterà di mese in mese.entra ufficialmente nel talent show di Canale 5 nel corso della prima puntata di questa 24esima edizione, in onda domenica 29 settembre 2024. Ma vediamo insieme chi è.