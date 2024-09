Ad Ascoli il duo Sgarbi | Linus parte con il botto tra dialoghi concerti e la mostra di Matticchio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – Pronti, via. Fino a domani si terrà adla terza edizione di’ ’’, il festival del fumetto, ideato e diretto da Elisabetta. Si tratta di tre giorni ricchi di appuntamenti a tema concon i tanti ospiti attesi,, proiezioni, letture, mostre, incontri con le scuole. Per iniziare, ieri si è tenuto l’appuntamento dedicato alle Scuole Primarie ’Paperino, Pippo e Topolino. Dall’America all’Italia’ con Alex Bertani, direttore editoriale di Topolino, e il fumettista Francesco Artibani. Sempre ieri Sandro Veronesi ul palco in dialogo con l’ospite Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti. A chiudere la giornata c’è stato il confronto tra Cristina D’Avena e Oliviero Toscani, editor de La nave di Teseo e il successivo concerto con i Gem Boy.