Volley è subito spettacolo in Superlega con Perugia-Verona e Piacenza Modena nella giornata di apertura!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pronti, via. Lascatta sotto il segno di tante novità, con una grande curiosità per vedere i nuovi ma anche i vecchi protagonisti all’opera nel nuovo campionato, con un pizzico di nostalgia per i campioni che hanno lasciato quello che è considerato il campionato più competitivo al mondo che quest’anno, sulla carta, appare ancora più incerto ed equilibrato delle ultime stagioni. E’ finito il tempo delle quattro grandi destinate a giocarsi lo scudetto, delle retrocessioni annunciate, delle sorprese con il contagocce. La2024-2025 presenta una grandissima favorita, che è, pronta al bis, una antagonista di altissima qualità come Trento e poi almeno sei squadre che possono dire la loro e magari andare ad impensierire, trovando l’alchimia giusta, quella, ad esempio, che portò in finale Monza l’anno scorso, le due big del torneo.