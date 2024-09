Ucraina | Usa ' rischio rappresaglia russa più forte se ok a uso missili a lungo raggio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Washington, 27 set. (Adnkronos) - Le agenzie di intelligence statunitensi ritengono che la Russia probabilmente risponderà con maggiore violenza contro gli Stati Uniti e i partner della coalizione, eventualmente con attacchi letali, se accetteranno di dare agli ucraini il permesso di impiegareforniti da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia per attacchi in profondità all'interno della Russia. Lo scrive il New York Times, che riporta, una valutazione dell'intelligence Usa che minimizza l'effetto che iavrebbero sull'andamento del conflitto. La valutazione evidenzia quello che gli analisti dell'intelligence considerano il potenzialee i vantaggi incerti di una decisione che ora spetta al presidente Joe Biden, dopo che ieri ha incontrato alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.