Tragedia dall’altra parte del mondo | giovane chef pontino trovato senza vita in casa sua

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 27 settembre 2024) La notizia della tragica e improvvisa scomparsa di Bartolo Reina,di 33 anni originario di Cisterna di Latina, è arrivata come un fulmine a ciel sereno sconvolgendo la famiglia e l’intera comunità. Bartolo è statonella sua abitazione a Sydney, Australia, dove si era stabilito negli ultimi anni per inseguire il suo sogno neldella ristorazione. Dopo aver lavorato in diversi paesi, tra cui Brasile, Inghilterra e Svizzera, Bartolo aveva scelto l’Australia come ultima tappa del suo percorso professionale. Malore fatale e scoperta del decesso Le informazioni arrivate dall’Australia indicano che Bartolo potrebbe essere stato colpito da un malore mentre si trovava solo in. A trovarlo privo diè stato il suo datore di lavoro, che ha immediatamente contattato le autorità locali.