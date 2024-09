Torre abbattuta Le 18 famiglie tornano a casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Alle 10.30 di ieri le cariche esplosive posizionate sui quattro pilastri portanti sono state innescate e in pochi istanti la demolizione è stata portata a termine, senza imprevisti. Ladell’acqua in via San Zino a Dorno ora non c’è più. Già da tempo era stata dismessa dalla sua funzione di garantire la pressione all’acquedotto. Il nome tecnico èpiezometrica, o serbatoio pensile, di proprietà di Pavia Acque, gestore della rete idrica in provincia di Pavia. La demolizione di ieri mattina era stata programmata con una serie di incontri in Prefettura con il Comune di Dorno e il sindaco Francesco Maria Perotti aveva emesso venerdì scorso l’apposita ordinanza "per lo svolgimento in sicurezza di interventi inerenti la pubblica incolumità".