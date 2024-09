Torna in libreria Riccardo Puccini con il nuovo romanzo Tutti gli eroi sono morti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Pisa, 27 settembre 2024 -inper la terza volta con Marchetti Editore, dopo il successo dei romanzi Io conosco il finale (2022) e Il mondo dopo di me (2023, vincitore del concorso nazionale INPS “A. Ferraro” 2024). Ilgli sarà presentato oggi, venerdì 27 settembre alle ore 17.00 all’SMSBiblio (via San Michele degli Scalzi, 178). L’autore sarà intervistato dall’editrice Elena Marchetti. Letture a cura di Astore Ricoveri. Ingresso libero. Già nel titolo si parla, non a caso, di. Ma chigliprotagonisti di questa storia?persone straordinarie, che “si fanno carico” delle sorti dell’umanità .persone inquiete, angustiate, ma che posfare cose apparentemente impossibili, come manifestarsi in forma di spettro a migliaia di chilometri di distanza o parlare con gli angeli.