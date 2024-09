Torna Giuseppe Giacobazzi | Il palcoscenico la mia fissa Mi dà sempre spunti nuovi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Teatro vuol dire confronto immediato. Non è come la radio, dove non vedi il pubblico, la reazione che hanno. In teatro, invece, quello è. Se la gente non ride, non ride". E lo dice un ambasciatore della comicità romagnola,, al secolo AndreaSasdelli. Da più di vent’anni fa segnare il tutto-esaurito ai teatri in cui porta i mille volti e colori delle vite ‘ordinarie’ che interpreta. Gli appuntamenti con il comico a Bologna (al Celebrazioni), a Ferrara, Forlì e Modena trasformeranno i teatri nell’Osteria(titolo dello spettacolo): tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo show ad alcuni ospiti che sono seduti sul palco., a lei piace l’aspetto del confronto immediato a teatro? "Io hoamato fare teatro. Ti offre continuamente".