Terza Categoria Calvi | ecco Pietro Barrasso

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon ha bisogno di presentazioni,, ultimo colpo di mercato dell’Asd. Come anticipato nelle settimane scorse, la società del presidente Emilio Fedele ha tutta l’intenzione di dire la sua nel prossimo campionato die l’arrivo dirappresenta l’ennesima conferma, laddove ve ne fosse stato bisogno. Classe 84’, attaccante,è una garanzia per questE, avendo giocato anche in Eccellenza. Per lui parlano i risultati raggiunti, con i campionati di “Seconda” vinti con Pietrelcina, San Nicola Manfredi e San Giorgio del Sannio. “Sono felice e soddisfatto – racconta– di iniziare questa nuova avventura, in una società come quella del. Darò il mio contributo affinché la nostra squadra possa raggiungere il massimo possibile”.