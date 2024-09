Ternana la nuova società parte alla grande D’Alessandro | Effettuati i pagamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Importanti primi passi della. Grave infortunio e lungo stop per Damiani. Si va verso il soldout per la curva ospiti dello stadio di Arezzo. Il nuovo patron-presidente Stefano, che ha visitato la sede di Via della Bardesca per conoscere dipendenti e collaboratori, in un comunicato tiene a tranquillizzare su un tema-clou, affermando "in data odierna sono statigli ultimidella precedente scadenza federale".In attesa della conferenza stampa di presentazione,commenta inoltre: "Non poteva iniziare nel migliore dei modi la mia prima partita da proprietario della, con una spettacolare e storica vittoria, che rimarrà negli almanacchi. Ora che sono stati onorati i primi adempimenti pensiamo solopartita di domenica.