Tardelli | la Juve ha investito molto ha ascoltato le richieste di Thiago Motta ora servono i fatti

(Di venerdì 27 settembre 2024): «laha, haledi, ora» Su La Stampa Marcoscrive dellantus e non è tenero nei confronti di. «Era partita benissimo lantus: squadra brillante, entusiasmo, due vittorie che forse sono state sopravvalutate ed hanno nascosto i veri problemi. Tanta solidità in difesa, ma grande difficoltà in attacco nonostante le grandi prestazioni di un ragazzino turco, Yildiz, che sinceramente ci hanno impressionato. Una delle cose positive, oltre a McKennie che per caso è rimasto allantus. Un centrocampo che protegge la difesa, ma probabilmente non è di grande supporto per l’attacco dove Dusan Vlahovic si sentesolo. Leggendo i numeri, rispetto alla passata squadra di Allegri il “difensivista”, non sono così entusiasmanti.