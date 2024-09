Stupro Palermo chiesti 12 anni per 5

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 27 settembre 2024) 19.20 La Procura diha chiesto 12di carcere per 5 dei 6 ragazzi imputati per lodi una 19enne, nel luglio 2023. Tutti gli imputati hanno scelto il rito abbreviato.per un sesto imputato 10e 8 mesi, per via della condotta processuale: in una lettera ha chiesto scusa alla madre e alla fidanzata. Un settimo accusato,minorenne all'epoca dei fatti, è stato già condannato a 8e 8 mesi.La vittima fu fatta ubriacare e violentata in un cantiere abbandonato. Il maggiore del gruppo filmò gli abusi.