Serie B interregionale | domenica il ritiro della canotta numero 8 E i New Flying Balls di coach Lolli ripartono da Roseto degli Abruzzi L’omaggio del Bologna 2016 a Luca Fontecchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Con la recente promozione di Carlo Balducci al ruolo di capitano, a celebrare il terzo anno in biancorosso, ha inizio il countdown dei NewdiMatteo, chealle 18 esordiranno in B(Division D) sul parquet di. Per gli ozzanesi del presidente Paolo Cuzzani si trattanuova destinazione dopo il ricollocamento estivo dalla B Nazionale. I ‘palloni volanti’, che hanno rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con Logimatic, si presentano ai blocchi di partenza dopo il terzo posto ottenuto al quadrangolare City of Ferrara (sconfitta 80-84 contro Petrarca Padova; vittoria 83-76 contro Basket 2000 Reggio Emilia) e con le assenze di Alessandro Piazza e lo stesso neocapitano.