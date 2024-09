Sds pisana Bilancio in rosso per 16 milioni | Ma niente tagli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) È stato approvato ild’esercizio 2023 della Società della Salute della Zona, che si è chiuso con 31,7di ricavi e 33,2di costi, registrando quindi una perdita di 1 milione e 647 mila euro. Il via libera è arrivato durante l’assemblea dei soci di mercoledì, con il voto favorevole dell’Azienda Usl Nord Ovest e di tutti i Comuni soci, ad eccezione di Pisa, che non ha partecipato al voto. Assenza seguita all’annuncio, non senza polemiche, del sindaco di Pisa Michele Conti, di voler ritirare il capoluogo dalla società. I soci hanno condiviso l’indicazione della direttrice generale dell’Ausl, Maria Letizia Casani, di arrivare quanto prima alla definizione di un piano di rientro.