Sassuolo vs Spezia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano la seconda e la terza in classifica a caccia della capolista Pisa.vssi giocherà sabato 28 settembre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani hanno superato lo choch della retrocessione dopo undici anni di Serie e un inizio di cadetteria balbettante ottenendo due vittorie consecutive contro Carrarese e Cosenza, senza subire gol, ed infine il tris eliminando il Lecce in Coppa Italia. Di questo passo la squadra di Grosso può puntare dritto alla promozione. I liguri si presentano in perfetto equilibrio sul piano dei risultati con tre vittorie e tre sconfitte. Nelle ultime tre uscite hanno mostrato una certa continuità prevalendo su Carrarese e Cesena per poi fermare la Cremonese sul pari.