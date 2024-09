San Vincenzo lavori per dieci milioni | il restyling migliora l’accoglienza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bergamo – Sobrietà, efficienza, rispetto e cura. Sono le parole d’ordine che caratterizzeranno l’intervento di riqualificazione degli immobili del Patronato Sandi Bergamo ai nuovi standard di efficienza energetica e sismica, necessari per proseguire il servizio rivolto alle situazioni di grandi marginalità presenti in città. Alla soglia dei cent’anni del Patronato, fondato da don Bepo Vavassori, si è reso necessario un significativo intervento diche inizierà nei prossimi giorni per la struttura da sempre al servizio dei più deboli e degli emarginati. Vero e proprio baluardo contro la marginalità. Ad oggi ospita dormitori e centri di ascolto che facilitano un primo contatto con la persona in difficoltà che qui si rivolge per il bisogno primario di un letto e una doccia.