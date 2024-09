Roma al via la settima edizione di Cybertech Europe

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ladiè pronta a tornare al’8 e 9 ottobre 2024, segnando uno degli appuntamenti più importanti nel campo della cybersecurity a livello internazionale. Organizzato daGlobal in collaborazione con Leonardo, l’evento si svolgerà presso il Centro Convegni La Nuvola, riunendo esperti di spicco, rappresentanti governativi e leader del mondo accademico ed economico, provenienti non solo dall’Italia ma da tutto il mondo.offrirà una piattaforma unica per favorire collaborazioni e scambi tra aziende del settore, grazie a una vasta area espositiva. Saranno esplorati i temi più rilevanti e innovativi in un panorama in continua trasformazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore comprensione delle nuove sfide legate alla sicurezza digitale.