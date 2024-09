Puppo sicuro | Sinner si è affidato ai migliori professionisti Djokovic è un metro di paragone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Jannikha fatto il proprio esordio nel torneo di Pechino. Il n.1 del mondo vuole confermare il titolo dell’anno scorso e la vittoria contro il cileno Nicolas Jarry è stata confortante su quanto l’altoatesino sia in grado di interpretare le difficoltà di una partita e di trovare le soluzioni, come rappresentato dal 4-6 6-3 6-1. Ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, Dario(telecronista di Eurosport). “Non dico una grande novità, ma il rendimento sul cemento diè davvero incredibile, considerando anche quanto accaduto a Indian Wells dove gli sono stati tolti 400 punti. Attualmente ne ha raccolti 6700 su questa superficie, non potrà raggiungere il record didel 2015, ma comunque potenzialmente può metterne nel mirino altri.