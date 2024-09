Notte dei ricercatori 2024 nei campus Unibo | dove andare e il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bologna, 27 settembre– Si riaprono le porte della scienza neidell’Università di Bologna: al via oggi 27 settembre laeuropea dei, l’iniziativa dedicata alla ricerca accademica e alla divulgazione del sapere scientifico.dei: la manifestazione La ricerca e l’innovazione come risposte alle tante sfide poste dalla complessità del mondo: questo è lo spirito che anima l’evento annuale che si tiene in molte città europee e intende avvicinare il pubblico e in particolare i più giovani, alla scienza e alla ricerca. I distretti universitari aprono i loro spazi per una serie di incontri, mostre, laboratori, esperimenti e seminari sui temi di sviluppo e sostenibilità, ambiente e persone, conoscenza e digitalizzazione.