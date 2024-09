Notizie sulla squadra aggiornamenti sugli infortuni mentre Emery prende di mira la partnership tra Watkins e Duran

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 27 settembre 2024) 2024-09-27 19:31:06 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore dell’Aston Villa Unaiha detto che vuole accoppiare gli attaccanti in forma Olliee Jhoninsieme più spessolaal terzo posto in Premier League punta alla sesta vittoria consecutiva quando visiterà Ipswich Town domenica (14:00 BST). Il nazionale colombianoha segnato quattro gol da sostituto in questa stagione, con una media di uno ogni 31 minuti e producendo i vincitori di Villa contro West Ham, Leicester City ed Everton. L’ingleseha iniziato tutte e cinque le partite di campionato, segnando tre gol nelle ultime due apparizioni, oltre a un assist contro il Leicester. pic.twitter.