Milan-Lecce Fonseca avverte | Servono conferme Morata in dubbio

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Andate a dirlo ai tifosi del, che in fin dei conti il derby vinto dopo oltre due anni è, in fin dei conti, “solo una partita”. Eppure Pauloil popolo rossonero: la sfida contro l’Inter “per me è finita quando sono uscito dallo stadio. Era tanto tempo che ilnon vinceva il derby, questo porta fiducia e un’altra atmosfera nel gruppo. Ma dobbiamo capire che è il passato. E che se domani non vinciamo, allora si torna indietro. Vincere è stato importante, ma il futuro è ancora più importante”. Alla vigilia dell’anticipo con ilil portoghese punta a ‘depurare’ l’entusiasmo perché vede cruciale l’aspetto mentale. E chiede ai suoi di “confermare che siamo in crescita. Dobbiamo recuperare dei punti”. Il lusitano intendere che l’impegno con i salentini è di quelli che possono celare trappole: “E’ una partita pericolosa, dobbiamo stare attenti.