Mercati | Cina oro e lusso protagonisti della settimana

(Di venerdì 27 settembre 2024) Laper ifinanziari si è conclusa in territorio positivo. A fare da assist ai listini azionari, non soltanto le banche centrali, ma anche le notizie giunte dal fronte societario che hanno fatto brillare il settore. In questa ottava si è assistito anche al rally dell’oro che ha toccato nuovi massimi storici. La Fed fa tendenza Come la BCE in precedenza e, successivamente la Fed, questala banca centrale svizzera ha tagliato i tassi di 25 punti base ed annunciato possibili ulteriori riduzioni nel corso dell’anno. Stessa sorte in Svezia: tassi ridotti al 3,25% e altri tagli al costo del denaro, nei mesi a venire. Il boardBanca Centrale australiana ha, invece, deciso di lasciare invariati i tassi di interesse al 4,35% restando fedele all’obiettivo di far scendere l’inflazione ritenuta ancora troppo alta.