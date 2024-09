Marta muore a 32 anni a causa di una reazione allergica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 settembre 2024) Una serata che doveva essere un momento di gioia si è trasformata in tragedia perBianco Mno, 32, residente a Robegano, frazione del Comune di Salzano nella terraferma veneziana.è morta adi una violentadopo aver consumato un piatto a base di zucca. La cena, che doveva essere la prima nel nuovo appartamento di via Galileo Galilei, si è conclusa in modo tragico. I primi sintomi e il peggioramento rapido Appena sveglia,ha iniziato a sentire forti dolori addominali e nausea. La situazione è precipitata rapidamente, tanto cheha chiesto al marito, William Benjamin Mno, di chiamare un’ambulanza. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e il trasporto all’ospedale di Mirano, la giovane donna è deceduta nel giro di poche ore. Una tragedia che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del marito e dei suoi cari.