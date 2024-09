Mantovano annuncia | I centri per i migranti in Albania saranno consegnati per il collaudo entro il 10 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) La realizzazione deiper iin“come sapete ha incontrato una serie di difficoltà emerse in corso d’opera, per la natura del terreno e per eventi atmosferici sfavorevoli sia nel mese di agosto che qualche giorno fa. Sulla base di quello che ci dicono i tecnici al più tardila prima decade dil’opera sarà consegnata per i collaudi e dopo qualche giorno potrà essere pienamente operativa”. Questo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm di oggi, rispondendo alla domanda su quando apriranno queste strutture per il trattenimento dei. L'articolo: “Iper iinper ilil 10” proviene da Il Fatto Quotidiano.