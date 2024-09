Maltempo la conta dei danni Diciotto strade da sistemare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Prosegue senza sosta l’azione dell’amministrazione comunale di Recanati per riparare isulla rete viaria causati dalla scorsa settimana. "Attualmente sono 18 le, per una media di 25 chilometri, nel territorio del Comune per le quali sono stati riscontratie che sono pertanto in attesa di intervento – ha detto il vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici di Recanati, Roberto Bartomeoli –. La situazione delle nostre, già prima deldei giorni scorsi, era particolarmente precaria, figlia di una politica poco attenta alla manutenzione ordinaria. Abbiamo dato mandato all’ufficio tecnico di condurre i sopralluoghi necessari a definire con accuratezza le priorità di intervento, le tempistiche e le risorse economiche necessarie.