L' uragano Helene su Florida e Georgia Se non evacuate scrivetevi i nomi sulle braccia per identificare i corpi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si chiamail violentoche ha toccato terracoste dellanella regione del Big Bend alle 23:10 locali (le 5.10 in Italia) a una forza di categoria quattro. Il National Hurricane Center, ente responsabile del monitoraggio delle perturbazioni di origine tropicale nell'Atlantico e Pacifico, ha definito la perturbazione "estremamente pericolosa". A peggiorare la situazione ci sono i venti, che hanno soffiato fino a 225 chilometri orari con fortissime scariche di pioggia e hanno provocato diverse esondazioni in alcuni punti della costa e black out in diverse zone colpite. In base al sito di monitoraggio PowerOutage.us più di un milione e duecentomila case e aziende insono senza corrente elettrica, mentre Insuperano le 700 mila e in South Carolina le 300 mila. Sono tre le vittime accertate per adesso, due ine una in