Le bollette elettriche tornano a salire | rincari fino quasi al 10%

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ledella luce. Per l’ultimo trimestre del 2024, il costo dell’energia elettrica aumenterà dell’8,8% per i clienti vulnerabili serviti nel regime di Maggior Tutela. L’aumento toccherà chi ha più di 75 anni, chi riceve il bonus sociale, chi ha disabilità o chi usa apparecchiature salva-vita. A renderlo noto è l’Arera, che gestisce il mercato dell’energia in Italia.Leggi anche: Telefonate selvagge, inchiesta sulle aziende che moltiplicano i numeri molesti Dal 1° luglio 2024, solo i clienti vulnerabili hanno accesso al servizio di Maggior Tutela. Si tratta di una fetta significativa della popolazione, circa 3,4 milioni di persone. Chi si trova nel mercato libero ma rientra nelle categorie protette, può comunque richiedere di passare alla Maggior Tutela.