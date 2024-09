La suora che ha vissuto più volte | viaggio al cimitero degli inglesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al centro dei viali c'è un'isola, l'isola dei morti. Pochi conoscono la storia del, che dalla metà dell'Ottocento accoglie le spoglie (e oggi le ceneri) di personaggi illustri e di semplici cittadini. La custode è un'arzilladi 85 anni, Giulia, che con fatica, sudore e con l'aiuto di alcune famiglie rom è riuscita a ridare dignità al camposanto di piazzale Donatello, per anni luogo di degrado. Anglicana e poi cattolica, sposata con figli e nipoti, la vocazione adulta. Una vita fra i libri e le tombe di eroi romantici e letterati. Suor Giulia, che è la guardiana della morte, hapiù vite: cresciuta sotto i bombardamenti nazisti in Inghilterra, a 16 anni si trasferì con la famiglia in America. Medievalista sopraffina e studiosa di Dante e di Italianistica, ha insegnato prima nella prestigiosa Università di Berkley e poi a Princeton.