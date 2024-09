La rabbia di Sportiello M5s | Farmaci contro le bronchioliti? È solo l’inizio del baratro in cui ci portate con l’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Èdelverso cui ci state portando con, speroriusciate a dormire la notte“. Gildadel Movimento 5 stelle ha preso la parola alla Camera per chiedere al governo che cosa intende fare sul caso della mancanza dileal Sud Italia. Con il proprio intervento l’esponente M5s ha messo in luce le carenze del ministero della Salute e ha messo in guardia l’esecutivo sugli effetti del, che potrebbe portare a disuguaglianze all’interno del sistema sanitario nazionale, proprio come accaduto nel caso delle. “Ed è inaccettabile che ciò accada quando si parla di salute, e a maggior ragione di salute di neonati e bambini”.