La nuova vita di Damiano David esce Silverlines

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'attesa è finita. Dopo gli indizi lasciati nei giorni scorsi sui social, come briciole di pane seminate da Pollicino,ha pubblicato all'1 di questa notte, il suo primo singolo da solista,. "Mi chiamo. Sono nato nel 1999 a Roma, Italia. Amo la musica, l'arte e le donne. Amo la sensazione di indossare bei vestiti e l'odore di un buon profumo. Nella miasono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un trasformista. Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, per poi finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo. E oggi è il primo giorno della mia", aveva detto in un video nei giorni scorsi, annunciando il suo progetto lontano dai Maneskin, con i quali ha raggiunto fama e successo ben oltre i confini nazionali. Con l'arrivo di, la sua(quantomeno quella artistica) ha davvero inizio.