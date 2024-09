La giornalista che ha intervistato Giuntoli | Mi ha detto una cosa su Osimhen alla Juventus!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il futuro di Victorè ancora tutto da scrivere, tra i club che potrebbero essere interessati ci sarebbe anche la. Dopo la travolgente vittoria nei confronti del Palermo in Coppa Italia per 5-0, il Napoli allenato da Antonio Conte ha subito voltato pagina e ha iniziato a preparare il prossimo match, quello di campionato contro il Monza. E mentre il gruppo squadra è concentrato sugli impegni in campo, la dirigenza continua a lavorare per migliorare le forze e le potenzialità della società. Per farlo sarà necessario cedere Victora titolo definitivo nel corso delle prossime sessioni di calciomercato.